La Roma è scesa in campo per il penultimo allenamento in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli. Un allenamento incentrato soprattutto sulla tecnica e sulla tattica, con Kolarov regolarmente in gruppo. De Rossi, Manolas e Pastore, invece, si dividono tra individuale e lavoro con i compagni, mentre Pellegrini effettua solo individuale in campo e rientrerà con i compagni dopo la sfida contro i partenopei (sarà dunque indisponibile). Florenzi ed El Shaarawy, infine, continuano con le terapie.