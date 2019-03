La Roma ha svolto oggi la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Napoli. Dopo un inizio in sala video, la squadra si è recata in palestra e poi sul terreno di gioco di Trigoria per una lunga parte tattica. Regolarmente con il gruppo De Rossi, Kolarov e Ünder. Individuale in campo per Pellegrini. Terapie per Florenzi ed El Shaarawy.