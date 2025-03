Roma, da Krstovic a Lucca: gli obiettivi per l'attacco

In questa fase della stagione i club iniziano a pianificare le strategie di mercato: i dirigenti mettono giù un piano programmando anche delle strade alternative per non farsi trovare impreparati in caso di difficoltà. Si valutano alcuni profili che successivamente possono diventare obiettivi e per i quali, eventualmente, si inizieranno a intavolare delle trattative.. L'idea, a meno di un cambio di rotta, è quella di puntare ancora su Dovbyk rinforzando però il reparto con un'altra punta.

- A oggi Ghisolfi insieme al suo staff - con il coinvolgimento di Ranieri - sta pensando a quattro giocatori in particolare:. Profili simili, esperienze e costi diversi. Sullo sfondo, Jonathan David del Lille sul quale però c'è una grande concorrenza dall'estero. Al momento i giallorossi non hanno ancora deciso su chi puntare, l'idea è quella di prendere un nuovo attaccante che sulla carta possa sostituire Shomurodov (che dovrebbe partire) e a questa lista potrebbero aggiungersi anche altri attaccanti.

- Krstovic è l'ennesima intuizione di Pantaleo Corvino, che quando pesca in quella parte del mondo non sbaglia un colpo: classe 2000, nazionale montenegrino e prima esperienza in uno dei cinque campionati top europei.e secondo Transfermarkt il valore di mercato è di 6 milioni. La richiesta di Corvino, eventualmente, però, sarebbe decisamente più alta.

- Uno degli estimatori di Lucca è Luciano Spalletti, che l'ha convocato per la prossima partita dell'Italia in Nations League contro la Germania con la valutazione del giocatore che potrebbe lievitare:e finora ha segnato 10 gol in campionato e due in Coppa Italia. Occhio alla concorrenza, perché su Lucca potrebbe tornare anche il Milan che aveva avuto qualche contatto a gennaio, e attenzione all'Inter che vuole ringiovanire la rosa e lì davanti saluterà Arnautovic e Correa.

- L'estate scorsa era un'idea dei giallorossi che però non avevano mai approfondito i discorsi, il Monaco aveva già fissato le visite mediche quando il Lione si è inserito all'ultimo riuscendo a chiudere l'affare. Oggi il club francese sta vivendo una situazione complicata a livello finanziario,: per Mikautadze il Lione ha fatto un investimento di quasi 20 milioni, ma non è escluso che potrebbe venderlo a una cifra inferiore avendo bisogno di incassare.

- Già accostato ai giallorossi in passato,rispetto al prezzo pagato e il contratto è in scadenza a giugno 2027; inoltre, il giocatore sta spingendo per andare via perché vorrebbe provare il salto in un top club.