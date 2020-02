Conto alla rovescia per il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. L'imprenditore texano è pronto a partire in volo per l'Italia entro l'inizio della prossima settimana, concludendo la due diligence sulle 12 società dell'universo giallorosso. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dopo la pronuncia del board del gruppo Friedkin, arriverà la presentazione dell'offerta vincolante a Pallotta. Il contratto preliminare potrebbe essere firmato prima negli Stati Uniti, dopodiché mancherà soltanto l'ultima tappa: il closing. In due mesi o poco più, per i tempi tecnici legati all'ok dell'Antitrust e al lancio dell'Opa.