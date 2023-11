Infinita, come mai prima d’ora. La zona Cesarini a Roma si chiama ormai “zona Mourinho“. È quel tempo che occupa l’ultimo quarto d’ora di gara in cui Dybala e compagni spesso e volentieri fanno scoppiare le coronarie dei tifosi. Come domenica contro il Lecce con i gol di Azmoun e Lukaku nel recupero, un inedito assoluto. Mai, infatti, la Roma aveva ribaltato una partita oltre il 90′, nemmeno con Totti e Bartelt nell’anno del 2-1 alla Fiorentina. Un inedito storico, ma non una novità. In Serie A la Roma ha già gonfiato la rete ben 9 volte oltre il 76′: nessuno fa meglio, in Europa ci riescono solo Barcellona, Stoccarda e Bayern Monaco.