In casa Roma si studia come gestire i rientri di alcuni prestiti. Come scrive Il Messaggero, si tratta di giocatori su cui Fonseca non ha voluto puntare nel corso della stagione e su cui, probabilmente, non vorrà puntare neanche nella prossima. Il club vuole cederli per risparmiare sull’ingaggio e non affollare lo spogliatoio. Tra questi c’è Florenzi, che con il nuovo modulo potrebbe trovare più spazio, ma che piace molto anche al Siviglia di Monchi. La sua esperienza spagnola con il Valencia è terminata ieri, ma potrebbe proseguire con la prossima avversaria in Europa League dei giallorossi. L’esterno è apprezzato molto anche dall’Atalanta e dalla Fiorentina. Rientrerà nella Capitale anche Karsdorp, che verrà testato da Fonseca ma per il quale difficilmente potrà aesserci un futuro a Roma. Sono già tornati a Roma, invece, Olsen e Antonucci che hanno terminato la loro esperienza rispettivamente con Cagliari e Vitoria Setubal. Da valutare, invece, la situazione di Schick, che ha fatto una buona stagione al Lipsia e sui cui adesso c’è il Milan. Ritorno pure di Coric mentre Nzonzi resterà al Rennes, da chiarire ancora la situazione di Gonalons.