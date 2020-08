messo (si fa per dire) in piedi da Franco Baldini in queste settimane. Con l’ingresso di Friedkin e l’appianamento dei debiti, infatti, il club può respirare anche se nel primo anno (visto il vicinissimo inizio del campionato) non saranno permessi sogni di gloria. Il magnate texano, però, è stato chiaro: la Roma non venderà i suoi gioielli e se possibile la rosa verrà rinforzata.ai quali aggiungere i proventi derivanti dalle cessioni di esuberi comeIl primo lucchetto Dan lo metterà sull’armadietto di. Il numero 22 rappresenta il veicolo mediatico perfetto della nuova era Friedkin e sarà blindato con un rinnovo da 3 milioni a stagione. Discorso simile perche attende da mesi l’eliminazione della clausola da 30 milioni. Sorride pureche non dovrà ridursi l’ingaggio e che non sembra avere intenzione di accettare l’offerta dell’Inter. Lo scheletro della prima Roma di Fonseca, quindi, dovrebbe restare quasi intatto. Almeno per quel che riguarda la formazione titolare.Le speranze di ritorno diora diventano concrete. Il difensore inglese, tornato alla base dopo la fine del prestito, vuole la Roma. E Fonseca lo rivorrebbe volentieri. Investimenti verranno fatti anche a centrocampo dove manca un vero regista. Per Tonali la strada è in salita,meno. Sulle fasce verranno presi almeno due giocatori mentre in attacco basterà un vice Dzeko visto che dovrebbe essere confermato l’ingaggio a parametro zero diAl gruppo Friedkin era piaciuto molto l’impatto con(presente negli incontri di gennaio-febbraio a Roma) anche se la situazione del dirigente salentino ora sembra compromessa soprattutto con Fonseca e parte dei senatori della squadra. Così dopo il tentativo a vuoto per Paratici, c’è la possibilità del ritorno dicome responsabile area tecnica mentre come ds piacciono Nicolas Burdisso e Marcello Carli. Dell’attuale dirigenza resterà sicuramente il Ceo Guido Fienga mentreQuest’ultimo potrebbe seguire solo la questione stadio per ancora un anno., figlio di Dan e presente sul territorio a seguire le vicende di casa Roma, oltre aduno dei principali manager di JP Morgan che ha favorito i contatti tra Pallotta e Friedkin. Ed è romano e romanista.Lo storico capitano è sempre più coinvolto nella sua agenzia è vuole provare a camminare sulle sue gambe, ma se Dan dovesse chiamarlo (di nuovo, dopo i primi approcci di qualche mese fa), sarebbe pronto a lasciare.