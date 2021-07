Tiago Pinto, accantonata la linea-verde, dopo il 33enne Rui Patricio ora si concentrerà su altri obiettivi a cavallo dei 30 anni. Come scrive Il Messaggero, Xhaka (29 anni a settembre), Telles (29 anni a dicembre), Kostic (29 anni a novembre), Maksimovic (30 anni a novembre) sono soltanto alcuni dei profili messi nel mirino dal gm giallorosso. Una scelta dovuta al fatto che se tra tre anni lo Special One si vede «festeggiando qualcosa», almeno l’obiettivo minimo in questa stagione non può essere fallito. Agganciare la Champions equivale a mettere in cassa una sessantina di milioni. Ossigeno puro dopo l’ultimo anno e mezzo di pandemia.