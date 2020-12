Primo posto e qualificazione sono già in tasca. Così nell'inutile trasferta di Sofia Fonseca farà riposare tutti i titolari. ​Scontata la presenza di 5-6 ragazzi della Primavera oltre a Calafiori: in primis il centrocampista Tommaso Milanese, che ha raccolto già due presenze in Europa League, e Filippo Tripi, che ha esordito a Cluj. Spazio anche a uno dei due portieri (Boer o Berti), per la velocissima ala Ciervo e forse per l’altro centrocampista Bove. Fonseca potrà rivolgersi solo a quei giovani che hanno frequentato la Roma per almeno 24 mesi, come impone il regolamento Uefa.