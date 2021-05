Un blitz a sorpresa, di quelli che piacciono ai Friedkin e pure ai tifosi della Roma. Dan, infatti, si è messo alla guida del suo aereo personale e insieme al figlio Ryan hanno raggiunto nelle scorse oreProprio come avevano fatto meno di un mese fa quando convinsero lo Special One a sposare il progetto giallorosso. Un incontro durato più di mezza giornata anche perché i Friedkin non vogliono perdersi ildi domani sera all’Olimpico.Sul tavolo tanti discorsi. In primis, ovviamente, quello relativo all’analisi della stagione e al piano di rafforzamento del club. Il contenuto è top secret ma di certo la prima analisi ha riguardato la rosa attuale che poco bene ha fatto quest’anno con Fonseca. Colpa del tecnico? In società molti pensano di sì. Detto che saranno tante le partenze, ci sono da valutare le situazioni legate ae Mkhitaryan. Il bosniaco piace a Mourinho ma la Roma vuole guardare avanti e prendere anche un’altra punta di livello oltre a rinnovare il prestito di Mayoral. La decisione spetta ad Edin che ha l’ultimo anno di contratto e che dovrebbe accettare una partenza probabilmente in panchina. Ha il futuro nelle sue mani pureche può svincolarsi entro il 31 maggio o esercitare il rinnovo automatico con la Roma. I rapporti con Mourinho non sono buoni, ma un contatto tra i due ci sarà nei prossimi giorni per valutare se andare avanti insieme oppure no. Al tecnico piacciono di sicuroIl resto della rosa non è incedibile. Per il mercato in entrata, infatti, i Friedkin intendono dotare Tiago Pinto e Mourinho di un budgetAl primo anno, però, niente spese folli ma mirate comunque a rinforzare la squadra: portiere (non Buffon), difensore, regista e prima punta i ruoli cardine. Un ruolo importante lo svolgeràche segue da vicino le vicende della Roma del suo assistito. Occhio pure ai ritorni perché almeno uno tra Kluivert e Florenzi potrebbe restare alla base.Non solo mercato, ma anche programmazione della prossima stagione. Mourinho avrà carta bianca su preparazione atletica, scelta delle amichevoli, sedute di allenamento e strategie di comunicazione. Ianche per questioni legate ai tamponi anti covid mentrecome Bayern Monaco o Psg. Dialoghi pure sullaIn molti faranno le valigie a partire dal preparatore dei portieri Savorani. Al suo posto probabile il ritorno di Marcoma il nome grosso potrebbe essere quello di WalterMourinho vorrebbe, infatti, un grande ex che possa accompagnarlo nell’avventura. Al momento non è considerata la pista Totti mentre c’è uno spiraglio per