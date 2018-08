L’urna di Montecarlo consegna alla Roma il gruppo (G) per la Champions League 2018/19: ecco formazioni tipo, stella e cammino degli avversari dei giallorossi. La Roma partiva dalla seconda fascia e quindi era scontato un sorteggio difficile per la prima fascia, dove sono stati estratti i campioni d’Europa in carica del Real Madrid. Dalla terza fascia arriva il CSKA Mosca, avversario abbordabile per la squadra di Eusebio Di Francesco. Infine dalla quarta fascia è arrivato il Viktoria Plzen, campione in carica del massimo campionato della Repubblica Ceca.



REAL MADRID:



La formazione tipo (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Isco.



La stella: Luka Modric, obiettivo di mercato dell’Inter dell’ultima finestra di mercato. Con l’addio di Cristiano Ronaldo, il centrocampista croato è diventata la stella della squadra campione d’Europa in carica. Capitano della sua Croazia, in lizza per vincere il Pallone d’Oro: è il giocatore con più classe del Real Madrid.



Il cammino: il Real Madrid, terzo nella scorsa Liga alle spalle di Barcellona e Atletico Madrid, ha vinto la scorsa edizione della Champions League in finale contro il Liverpool per 3-1 grazie ai gol di Benzema e Bale (doppietta).



CSKA MOSCA:



La formazione tipo (3-1-4-2): Akinfeev; Rodrigo Becao, Chernov, Magnusson; Bijol; Mario Fernandes, Akhmetov, Vlasic, Efremov; Hernandez, Zhamaletdinov.



La stella: il giocatore più rappresentativo del CSKA è Mario Fernandes, esterno destro di difesa o centrocampo che si è messo in luce anche ai Mondiali con la sua Russia. Dzagoev, al momento infortunato, è un’eterna promessa mai realmente esplosa della squadra russa.



Il cammino: il CSKA Mosca è arrivato secondo nello scorso campionato russo alle spalle della Lokomotiv Mosca e si è dunque qualificato direttamente alla fase a gironi di Champions League.



VIKTORIA PLZEN:



La formazione tipo (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Petrzela, Cermak, Kopic; Krmencik.



La stella: il numero 10 Jan Kopic è il giocatore con più talento della squadra ceca. Centrale di centrocampo con caratteristiche offensive, Kopic nella scorsa stagione ha totalizzato 9 gol e 14 gol con la maglia del Viktoria Plzen.



Il cammino: il Viktoria Plzen ha vinto lo scorso campionato ceco con 66 punti davanti allo Slavia Praga e si è qualificato direttamente alla fase a gironi di Champions League.