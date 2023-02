Non è andata benissimo alla Roma di Mourinho che ha scansato l'Arsenal e trovato sulla sua strada la Real Sociedad, attualmente terza nella Liga sopra l'Atletico Madrid. Il club basco non ha mai incontrato i giallorossi in gare ufficiali e può contare sulla gara di ritorno in casa (16 marzo) dopo l'andata del 9 all'Olimpico.



REAL SOCIEDAD



FORMAZIONE TIPO (4-3-1-2): Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Illarramendi, Marin; Silva; Sorloth, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil.



LA STELLA: Tanta qualità, ma soprattutto la stella di Oyrzabal. Bandiera e talento che sta guidando la Real in Champions League. L'ala sinistra, cercata anche dalla Roma in passato, è il vero pericolo di una squadra che nasconde molte altre insidie. Dall'esperienza di David Silva alla coppia di difensori centrali Le Normand-Merino. Poi c'è l'ex Sadiq ai box però per un grave infortunio.



IL CAMMINO - Prima, per differenza reti a cospetto del grande Manchester United. Il cammino del club spagnolo in Europa League è stato ricco di emozioni per i tifosi di San Sebastian. La squadra allenata dal valido Alguacil ha vinto 5 partite su 6, perdendo solo il confronto con gli inglesi e conquistando 4 clean sheet. Un testa a testa col Manchester fino all'ultimo mentre non sono mai entrate davvero "in partita" Sheriff e Omonia Nicosia.