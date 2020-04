Come riporta il sito inglese mirror.co.uk, il ds giallorosso avrebbe individuato in Pedro un profilo ideale per rinforzare la rosa. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a fine giugno e ha deciso di lasciare il Chelsea dopo 5 stagioni. . La Roma ha avviato i contatti con l’attaccante già da gennaio e nelle ultime ore avrebbe messo sul piatto un contratto triennale da 3 milioni netti a stagione per convincerlo a trasferirsi in Italia a parametro zero. Sul classe ’87 però c’è da battere la forte concorrenza di diversi club della MLS.