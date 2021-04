Marash Kumbulla in Inghilterra è sempre piaciuto (l'anno scorso su di lui c'era il Leeds) e secondo il Daily Express interessa anche ai Red Devils di Manchester. Non in estate ma dalle prossime sessioni di mercato gli inglesi potrebbero farsi sotto con la Roma. Soprattutto se non dovesse arrivare quel Varane che lo United ha puntato per rinforzare la difesa.​La Roma l'ha acquistato la scorsa estate con la formula del prestito biennale (fino al 30 giugno 2022) con obbligo di riscatto. Che non scatterà appunto questa estate ma la prossima. Ecco perché lo United tornerà alla carica più avanti.