In Inghilterra lanciano la bomba di mercato che non ti aspetti. Tra un prestito e un’occasione low cost, la Roma sarebbe pronta a tuffarsi a gennaio su Patrick van Aanholt, terzino sinistro del Crystal Palace, seguito anche da Manchester City e Juventus. Per lui, secondo il The Sun, Monchi avrebbe messo sul piatto 25 milioni di sterline (27,65 milioni di euro). Per il tabloid inglese, l’esterno è l’erede scelto per il dopo Kolarov. Un’operazione che sembra difficile a gennaio, in un ruolo dove la Roma è già coperta. La priorità per i giallorossi resta il centrocampista.