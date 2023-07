La Roma smentisce l'interessamento per Mason Greenwood. Secondo il The Sun, infatti, il futuro dell'attaccante inglese poteva tingersi di giallorosso con il tabloid inglese che ha parlato addirittura di una telefonata da parte di Mourinho al giocatore e al padre per prospettargli l'idea di giocare in attesa del rientro di Abraham. Una notizia che dalla Roma si sono affrettati immediatamente a smentire in maniera categorica. Sia l'interesse del club che la chiamata del tecnico sono valutati come "indiscrezione totalmente priva di fondamento".