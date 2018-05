La Roma costruisce il presente e pensa al futuro. Uno dei nomi che piacciono di più a Trigoria è quello di Justin Kluivert. L’attaccante dell’Ajax, figlio d’arte del più famoso Patrick, è uno dei talenti più interessanti sul mercato europeo. Come scrive il portale olandese vi.nl, in pole per lui ci sarebbe la Roma, in vantaggio su Juventus e Milan. Il suo procuratore Raiola ha parlato con il club olandese per trovare un accordo per il rinnovo di contratto (scadenza 2019), senza però riuscirci.