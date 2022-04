L’ottimo pareggio ottenuto sul campo delavvicina laalla finale di Conference League. Servirà una vittoria al ritorno con un Olimpico che si preannuncia esaurito in ogni ordine di posto. L’eventuale vittoria nelle neonata competizione continentale darebbe credibilità al progetto di Mourinhoda investire sul mercato per rendere la rosa ancora più competitiva per le posizioni di vertice della classifica.- Nelle idee di Pinto e Mourinho la Roma ha bisogno di almeno quattro nuovi innesti di grande livello: dal Manchester United potrebbero arrivare il terzino destroe il difensore centrale. Lo Special One vuole un uomo d’ordine a centrocampo e nella short list figurano 3 profili:del Lille,in scadenza di contratto sempre con il Manchester United edell’Aston Villa. Il grande colpo in attacco può rispondere al nome didel Valencia con Mendes che si è già attivato per portare il suo assistito nella Capitale.