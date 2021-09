La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per piazzare alcuni giocatori in uscita e Tiago Pinto sembra prossimo a un'altra cessione. Stando a quanto riportato dal giornalista francese di France Football Nabil Djellit la Roma e il Galatasaray sarebbero di nuovo vicini a chiudere un accordo per il cartellino di Amadou Diawara. Il giocatore, rientrato oggi nella Capitale dopo la disavventura in Guinea, lascerebbe i giallorossi con la formula del prestito. Tuttavia non arrivano conferme dalle varie parti in causa.