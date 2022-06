Tiago Pinto ha puntato il suo radar anche in Francia, per Houssem Aouar, centrocampista dell'Olympique Lione che, però, pare sempre più lontano dai Leoni vista la scadenza nel 2023. Secondo quanto riporta "sport.fr", i giallorossi hanno offerto meno di 20 milioni per il giovane francese, classe 1998