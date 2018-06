Javier Pastore atteso in queste ore nella Capitale per visite e firma sul contratto, potrebbe posticipare il suo arrivo a Roma all’inizio della prossima settimana. Lo scrive L’Equipe che aggiunge come questo slittamento non sia dettato da un ritardo nella trattativa, ma semplicemente a una pianificazione strategica dei due club. Il fantasista argentino, attualmente in vacanza a Ibiza, sarà comunque un giocatore giallorosso per le prossime quattro stagioni visto anche il contratto in scadenza con il Psg nel 2019