Accostato alla Roma in un recente passato, il nome di Memphis Depay ritorna d’attualità. Seguito nella sessione invernale nel 2017, l’olandese passò dal Manchester United al Lione, ma ora sembra che il classe ’94 abbia voglia di cambiare aria. Nel post gara del match giocato contro il Chelsea, il giocatore ha dichiarato: “Sono felice al Lione, ma ovviamente spero di giocare in un club più grande in futuro, vedremo quando succederà. Ora sono concentrato sulla stagione. Ogni calciatore vuole giocare nelle squadre e nei campionati più importanti, quindi se dovesse arrivare un’offerta importante da un grande club ne parlerò con il Lione”. Secondo il portale francese mercato365.com, nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte ritorno di fiamma della Roma sul calciatore.