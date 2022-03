Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport, il Marsiglia vorrebbe riportare in patria Veretout. L’ex Fiorentina ritroverebbe i due ex compagni Under e Pau Lopez. Il centrocampista sta deludendo Mourinho e potrebbe andare via a giugno per fare cassa. La valutazione è alta, circa 20 milioni di euro. I buoni rapporti tra la società giallorossa e quella francese potrebbero permettere di trovare l'accordo per il trasferimento del classe 1993.