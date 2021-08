Ruben Providence potrebbe lasciare Trigoria direzione Stoccarda. Come riporta il portale tedesco Fussball Transfers, il club tedesco è pronto ad offrire tre milioni per il 2001 che piace anche a Spezia, Bologna e Southampton. Il francese è arrivato a Roma dal PSG nel 2019 per cinquecento mila euro ma non ha mai esordito in prima squadra.