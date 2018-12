La Roma guarda a nord. Monchi è tornato dal viaggio di mercato, dove ha studiato il colpo low cost per gennaio. Tra i nomi annotati c’è anche quello di Julian Weigl, baby prodigio del Borussia Dortmund, che sta attraversando un periodo di crisi. Dalla valutazione di 50 milioni che solo l’estate scorsa i tedeschi davano al cartellino del giocatore, adesso il centrocampista è finito fuori dalle rotazioni, totalizzando solo 3 presenze in campionato. Come riporta il quotidiano Bild, Monchi avrebbe fiutato l’affare e si sarebbe fatto avanti con una proposta che può far felici entrambi i club, ossia il prestito di un anno e mezzo.