Torna di moda il nome di Julian Weigl per il centrocampo della Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, Mourinho ha messo gli occhi sul classe 1996 ex Borussia Dortmund. I rapporti tra Pinto e il suo ex club potrebbero agevolare la trattativa ma il centrocampista tedesco ha diversi club su di lui. Anche il Milan vorrebbe prenderlo a giugno come sostituto di Kessiè.