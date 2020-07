L'aumento di capitale che la proprietà della Roma avrebbe dovuto sottoscrivere ancora non è arrivato nonostante la responsabilità sia elevata dato che è una società quotata in borsa. Il club giallorosso, così come tante altre società di Serie A, deve ancora mettersi in regola anche per l'iscrizione al prossimo campionato, stagione 2020/21, e negli ultimi giorni era filtrato addirittura pessimismo su questa eventualità.



Dalla società, secondo il Corriere dello Sport sono arrivate rassicurazioni sul fatto che l'iscrizione al campionato non è in dubbio, ma servirà comunque più chiarezza a livello della proprietà con Pallotta ancora preso in mezzo fra l'offerta di Friedkin e i soci che lo vogliono abbandonare.