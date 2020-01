Non solo Perez. Dalla Spagna potrebbe arrivare anche un centrocampista. Ancora poche ore e la Roma potrà stringere per il giovane Gonzalo Villar. A confermare l'offerta del diesse per Villa è l'allenatore dell’Elche José Rojo Martin, meglio conosciuto come Pacheta: "È vero, c'è un'offerta importante per il ragazzo. Stiamo aspettando la loro decisione – ha dichiarato in conferenza stampa -. Non voglio che se ne vada, ma devo capire. Tutti sanno che è un giocatore molto importante per me e stiamo aspettando. Vogliamo continuare a contare su di lui perché se se ne andrà avremo problemi”.