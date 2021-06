Il Barcellona presenta un'offerta per Lorenzo Pellegrini. Lo titola in prima pagina il Mundo Deportivo specificando come il centrocampista azzurro sia il rinforzo prescelto per rinforzare la mediana. Il quotidiano spagnolo sottolinea che la scadenza nel 2022 del contratto e la clausola da 30 milioni sono occasioni ghiotte per il club catalano pronto a strapparlo alla Roma. E che sul giocatore ci sarebbe pure l'Atalanta. Fin qui vanno a rilento le operazioni sul rinnovo di Pellegrini. La Roma e l'entourage del capitano si sono dati appuntamenti dopo l'Europeo. Faranno in tempo?