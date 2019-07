Manca poco all'ufficialità da parte della Roma dell'acquisto dal Betis Siviglia del portiere Pau Lopez. Secondo quanto riferisce El Diario de Sevilla, l'annuncio è slittato in quanto il club andaluso non sarebbe del tutto convinto della formula del pagamento proposta dai giallorossi e dalle garanzie bancarie, avendo avuto problemi in passato con altre società. L'affare, che si dovrebbe concludere sulla base di 24 milioni di euro e il 50% del valore della cifra sulla futura rivendita di Sanabria.