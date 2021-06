Il Barcellona sembra far sul serio per Lorenzo Pellegrini, nonostante la volontà di Mourinho e Pinto di ripartire dal numero 7. Il club catalano vorrebbe inserire qualche giocatore come scambio nell'operazione, ma come scrive Mundo Deportivo oggi non sarà il difensore Clement Lenglet. Il francese, infatti, ha fatto sapere di non volere lasciare la Liga. Il Barça dovrà trovare quindi un'altra formula. Con Mourinho in panchina la carta per convincere la Roma potrebbe essere il portoghese Trincao. Il classe '99 è gestito dalla Gestifute di Mendes.