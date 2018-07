Gli occhi di Monchi sono sempre spalancati in cerca di occasioni e colpi ad effetto. L’ultima suggestione in casa Roma porta al nome di Mikel Oyarzabal, trequartista della Real Sociedad. Il ds giallorosso, come rivela cadenaser.com, si è interessata al talentuoso classe ’97 per sondare le possibilità di una trattativa. Secca la risposta degli spagnoli, che ha rifiutato ogni eventualità in questo senso: la volontà è quella di fare di Oyarzabal il pilastro e il simbolo per il futuro del club. L’unica chance per la Roma sarebbe quella di puntare sulla clausola rescissoria, che ammonta però a 50 milioni di euro, che la Real Sociedad non ha nessuna intenzione di trattare. In questo caso ci vorrebbe una richiesta da parte dello stesso giocatore, che però non vuole lasciare il suo club.