La sessione di calciomercato si avvicina, e la Roma pensa ad alcuni innesti, soprattutto in difesa. Dopo le prestazioni sottotono di Fazio e Jesus e l’incertezza sul futuro di Manolas i giallorossi starebbero pensando a Nacho. Il difensore centrale, come riporta AS, è in scadenza nel 2020 con i Blancos e non sembra essere nei piani di Zidane, tornato alla corte del Real Madrid.