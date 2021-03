La Roma cerca un attaccante, e sonda il mercato in tutte le latitudini. Come scrivono in Svezia nel mirino ci sarebbe anche Sead Haksabanovic, punta esterna svedese con passaporto montenegrino, classe '99 in forza al Norrkoping. Su di lui l'interessamento di molti club oltre alla Roma, tra cui Atalanta, Club Brugge e New York Red Bull.