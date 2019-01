Ozan Kabak si allontana dalla Roma. Il difensore centrale del Galatasaray, accostato in questa finestra di mercato al club giallorosso, starebbe per firmare con lo Stoccarda. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Bindesliga avrebbe chiuso l’accordo con il Galatasaray per una cifra vicina ai dodici milioni di euro.