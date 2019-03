Cengiz Under, rientrato da qualche giorno in gruppo con la squadra dopo due mesi di stop, resta sempre al centro delle tante attenzioni di mercato. Come riporta sporundibi.com, dalla Turchia sono certi: non solo Real Madrid, Arsenal e Bayern Monaco sarebbero sulle tracce del ragazzo arrivato nell’estate del 2017 per 14 milioni di euro. Sull’esterno giallorosso anche il Siviglia. Non un caso dopo il ritorno di Monchi in Andalusia.