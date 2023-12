Il Chelsea non può richiamare Romelu Lukaku a gennaio. Come riferito da The Athletic, nell'accordo firmato con la Roma per il prestito dell'attaccante belga non è stata inserita alcuna clausola che permetta ai Blues di recuperare unilateralmente il giocatore nella finestra di mercato invernale. Per rendere possibile lo scenario di un ritorno anticipato di Big Rom a Londra, servirebbe un ulteriore accord ad hoc tra le due società.