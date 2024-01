Roma, dall'Inghilterra: Pinto punta Dedic come ultimo rinforzo della sua gestione

Dopo aver portaro nella capitale Angeliño, sbarcato stamattina a Roma, Tiago Pinto sta provando a regalare altri rinforzi a De Rossi. Secondo quanto riportato dal The Sun avrebbe messo gli occhi su Amar Dedic. Terzino destro di proprietà del Salisburgo, altra squadra del gruppo Red Bull, è un classe 2002 bosniaco che in questa stagione ha già firmato 5 gol e 3 assist, collezionando anche 6 presenze in Champions League. I giallorossi non sembrano gli unici ad aver puntato il giocatore che ha attirato su di se le attenzioni anche della Premier, in particolare del Chelsea e del Newcastle che potrebbe perdere Trippier e sostituirlo con l’austriaco. Il giovane terzino ha un contratto che lo lega alla squadra di Struber fino al giugno del 2027. Tuttavia appare complicata la pista visto che senza l'uscita di Celik, la Roma ha già terzini destri in rosa.