Insostituibile. Bryan Cristante si è preso il centrocampo della Roma e non lo lascia più come dimostra il numero di presenze delle ultime due stagioni. Non solo, anche il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ritiene che il numero 4 giallorosso sia un giocatore importantissimo nel suo scacchiere tattico. E le prestazioni di Cristante hanno attirato l'interesse del Tottenham. Secondo un’indiscrezione riportata dal sito inglese teamtalk.com, il club londinese di Postecoglou sarebbe interessato al centrocampista ex Atalanta e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il 28 enne giallorosso è un punto fermo della squadra di Mourinho e ha da poco rinnovato il contratto. Il fascino della Premier League, però, potrebbe spingere Bryan a riflettere sul suo futuro e a prendere in considerazione l’offerta qualora il club londinese dovesse decidere di fare sul serio.