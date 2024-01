Roma, Dan Friedkin è sbarcato a Doha. Ecco il motivo

Sta andando in scena in queste ore la prima riunione del comitato esecutivo dell’ECA del 2024. Il meeting, al quale prendono parte i membri dell''Associazione dei club europei, si svolge a Doha e vede la presenza anche di Dan Friedkin. Il presidente della Roma, eletto membro del boarding nel 2023, è atterrato ieri col suo aereo privato per non mancare all'appuntamento in Qatar dove si sta giocando peraltro la coppa d'Asia che vede impegnato anche l'Iran di Azmoun. Friedkin avrà modo di parlare anche con Nasser Al-Khelaïfi, presidente dell'Eca nonché proprietario del Psg con cui magari parlerà di Renato Sanches. Sul tavolo del meeting ovviamente anche il caos generato dalla proposta per una Superlega dei club.