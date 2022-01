Il centrocampista della Roma Ebrima Darboe ha parlato in esclusiva ai microfoni del The Guardian. Queste le parole del giovane giallorosso attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il suo Gambia.



Su Mourinho

“Mi ha aiutato molto, sono una brava persona ma lui mi ha insegnato che nel calcio non devi essere troppo gentile, devi essere cattivo”.



Sul suo arrivo in Italia

“Quando ho intrapreso il viaggio l’ho fatto per inseguire il mio sogno, per avere una vita migliore, per continuare a imparare e giocare a calcio. Non avevo altra scelta. È stata dura e non mi piace parlarne molto, ma credetemi non è stato facile. Ringrazio Dio che oggi sono qui”.



Sugli ottavi di finale contro la Guinea

"Non siamo sorpresi dalle prestazioni del nostro avversario ma conosciamo il nostro valore".