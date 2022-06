Ebrima Darboe può essere la chiave per sbloccare il trasferimento di Celik alla Roma. Il Lille ancora non ha dato l’ok alla cessione del terzino destro, i 7 milioni messi sul piatto dai giallorossi non bastano e così i giallorossi stanno pensando di inserire una contropartita.



LO SCAMBIO - Il primo nome è quello del classe 2001 Darboe, che con Fonseca a Roma ha debuttato in Serie A. I club trattano sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La Roma insiste per Celik, l’inserimento di Darboe può sbloccare l’affare.