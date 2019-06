Il versatile centrocampista Donny van de Beek si allontana dalla Roma.

Come riporta Talksport, il giovane olandese è pronto per la Premier League. Asceso agli onori delle cronache calcistiche dopo un’annata entusiasmante vissuta con l’Ajax, Van de Beek spera di poter continuare la propria carriera nel torneo nazionale più seguito al mondo. Manchester United e Tottenham lo seguono da vicino e sono pronte ad investire una cifra vicina ai 50 milioni di euro pur di assicurarsi il cartellino del giocatore.

Il biondo centrocampista, classe 1997, ha un contratto con l’Ajax in scadenza al 30 giugno 2022 e su di lui è forte l’interesse della Roma, della Juventus e dell'Inter.