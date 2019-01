Il capitano Daniele De Rossi continua ad allenarsi con il gruppo e spera in una convocazione con Atalanta o Fiorentina anche se avrà poche chance di scendere in campo. Individuale in palestra per Perotti, Mirante, Jesus e Fazio, alle prese con una sindrome influenzale. Terapia per Under per via del problema alla coscia destra rimediato durante il match contro il Torino.