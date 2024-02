Roma, De Rossi: 'Angelino ha un piede magico. Inter? Forse come loro solo il Bologna'

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari:



"Ho visto in campo delle cose che abbiamo sottolineato in allenamento. Quando la sblocchi presto le cose si fanno più facili, poi abbiamo sofferto e saputo gestire fino all'ultimo"



ATTEGGIAMENTO - "Riempire l'area per me è un concetto importante, soprattutto quando gioca Angelino che ha un piede magico. Cristante si sa inserire, ma non solo lui. Ora dobbiamo migliorare tante cose, ma si può fare".



SCHEMI - "Quello che avete visto stasera nasce da un errore di Tunjov e Murgia alla SPAL, doveva essere un'altra cosa e loro me l'hanno aggiustato sbagliando, io ora lo ripropongo".



MOVIMENTI - "Chiediamo a Cristante di abbassarsi a fare il terzino per far spingere Karsdorp, di costruire sempre a quattro".



FASE DI NON POSSESSO - "In base all'avversario si può cambiare, anche in base alle condizioni di Dybala, che oggi non era al meglio e lo abbiamo un po' preservato".



INTER - "Forse solo il Bologna gioca altrettanto bene, per affrontarli dovremo essere perfetti"



FRIEDKIN - "Quello di buono che ho fatto fin qui lo devo anche alla fiducia che mi hanno dato".