Getty Images

nelle ultime due stagioni (l'ultimo ad andare in doppia cifra è stato Veretout). Tra le volontà diper il nuovo progetto c’è marchiato in rosso questa richiesta con una serie di nomi appartenenti alle famose liste A, B e C di cui parlava il tecnico qualche giorno fa..che è stato proposto qualche settimana fa da intermediari inglesi e che ha caratteristiche molto vicine al volere di De Rossi.. E’ vero che si tratta di Championship, ma il Norwich è da tempo una cantera di talenti esplosi negli ultimi anni.

Il nome diGhisolfi vuole, infatti, prima capire il budget di mercato e le uscite di un reparto che. Il costo di Sara, infatti, non è così bassoCe ne vogliono 15 per strapparlo al Norwich.Cresciuto in Brasile, al San Paolo, ha giocato anche come difensore centrale prima di specializzarsi in un ruolo più avanzato.Bravo anche in zona gol come dimostrano i numeri, ha avuto nell'ultima stagione un rendimento continuativo che lo ha portato a giocare il 99% dei minuti a disposizione., ma i recenti infortuni e il rendimento al ribasso non convincono Ghisolfi.