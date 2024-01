Roma, De Rossi dormirà a Trigoria

Un ritorno atteso 5 anni, un un giorno di certo poco normale. Questa è la storia e la giornata di Daniele De Rossi che dormirà a Trigoria stanotte, nuovo allenatore della Roma. L'ex centrocampista giallorossa quest'oggi ha iniziato la sua avventura da tecnico nella squadra che ha sempre difeso quando indossava la maglia da calciatore. Daniele, prima di scendere in campo per l'allenamento, ha tenuto un colloquio con tutti i suoi giocatori. Tantissimi gli abbracci affettuosi con tanti di loro. Da Dybala a Pellegrini, passando per Bove e Lukaku.