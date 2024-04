Roma, De Rossi: 'Dybala sta bene. Io fortunato, ho giocato i due derby più belli del mondo'

Il tecnico dellaDanieleha parlato a Dazn prima del derby contro la Lazio:"Devono essere bravi i ragazzi. Noi l'abbiamo caricata il giusto perché sono partite che si preparano e caricano da sole. Si deve trovare il giusto equilibrio tra l'essere troppo spenti, perché non te lo puoi permettere, ed andare fuori giri ed essere nervosi. Abbiamo giocatori di livello altissimo, abituati a giocare partite importanti. Sono fiducioso".- "Sta bene e si allena da diversi giorni con noi, ha fatto anche distanze in sprint che gli erano mancate prima di Lecce. Non era possibile farlo giocare più di quanto ha giocato a Lecce, lo sapevamo. Adesso è pronto, farà una grande partita".

- "Non mi era mancata questa ansia che c'è prima. Ma è il bello dello sport e della nostra città, è una delle partite più belle del mondo. Sono fortunato ad averne giocati e vissuti tanti. Sono fortunato ad aver giocato i due derby più belli del mondo, qui e dall'altra parte del mondo (Boca-River in Argentina, ndr). Sono privilegiato a poterlo vivere da quest'altra prospettiva".