Non soltanto le quattro giornate di squalifica a Douglas Costa per lo sputo a Federico Di Francesco, le tre a Pulgar e quella a Gian Piero Gasperini. Tra le decisioni del Giudice Sportivo ce ne sono altre che faranno molto discutere, come le multe inflitte ad Alessandro Florenzi e Daniele De Rossi.



FASCE GALEOTTE - I due, rispettivamente vice e capitano della Roma, hanno infatti utilizzato una fascia personalizzata nella sfida di domenica contro il Chievo e dovranno pagare una multa di mille euro a testa.



Ecco il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo:



DE ROSSI Daniele (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A.



FLORENZI Alessandro (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A.



LE PAROLE DI DE ROSSI - “Sono rimasto solo io e quelli della Fiorentina. Questo mi dà fastidio. Lì ci sono motivazioni più importanti e devo rispettarli. Per questo metterò quella della Lega sperando che la legge cambi. Non c’era bisogno di uniformare tutti per questa fascia, il calcio italiano ha problemi ben più grandi”. Queste le parole di De Rossi a pochi minuti dalla multa comminata dalla Lega.