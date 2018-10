Serata speciale, per Daniele De Rossi quella del San Paolo è stata la presenza numero 450 in serie A: peccato che il capitano sia dovuto uscire nel finale di primo tempo per un problema al ginocchio destro. Stessa sorte è toccata nella ripresa a Kostas Manolas per un fastidio muscolare alla coscia. Con Perotti, Pastore, Karsdorp e Kluivert già ai box, la lista degli indisponibili in vista della trasferta di sabato a Firenze rischia di allungarsi